Скворцова: в РФ всего в 12 субъектах нет нарушений по доступности медпомощи

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В России существует только 12 регионов, где нет нарушений по доступности для населения медицинской помощи. Об этом сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
"У нас всего около 12 субъектов, где нет нарушений доступности, все сформировано правильно, а в большинстве так или иначе чего-то не хватает", - сказала Скворцова, добавив, что "где-то не хватает ФАПов, где-то поликлиник, где-то нет межрайонных центров экстренной помощи".
Министр также сообщила, что для каждого губернатора Минздрав написал "письмо со сводом" несовершенств. "Они [губернаторы] подписали дорожные карты по устранению несовершенств. Мы сейчас ввели жесткий регламент обновления этой системы", - подчеркнула Скворцова.