Тепло в соцобъекты Подмосковья начнут подавать с 1 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главам муниципальных образований региона включить отопление в социальных объектах с 1 октября. Об этом он сообщил в четверг в эфире телеканала "Подмосковье 360".

"С 1 октября включаем детские сады, школы, поликлиники - социальные объекты", - сказал он.

Если температура продолжит опускаться, то отопление в многоквартирных домах также включат в начале октября, добавил он. "В случае если температура опустится ниже, даю команду главам муниципалитетов уже с октября начать включать многоквартирные дома. Это зависит от температуры", - сказал Воробьев.

Отопительный период в многоквартирных домах, согласно постановлению правительства РФ, должен начаться с шестого дня, если все пять предыдущих среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов тепла, пояснили ранее ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные температура днем в Московской области будет в пределах +6...+10 градусов, ночью - от +1 до +7 градусов, согласно данным Гидрометцентра РФ. Прохладная погода будет удерживаться в последние дни сентября из-за влияния обширного блокирующего антициклона с центром над севером Европы, по данным ведомства.