Собянин анонсировал повышение зарплаты столичным врачам

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы повысят зарплаты столичным врачам в четвертом квартале текущего года. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы видим возможность повышения заработной платы. Этапное повышение будет уже в четвертом квартале этого года", - сказал он в эфире телеканала "ТВ-Центр".
Ранее заммэра Москвы Леонид Печатников сообщил, что заработная плата врачей общей практики в столичных поликлиниках достигает 110 тыс. рублей. По его словам, это "сопоставимо с зарплатой врача общей практики в странах Западной Европы". По данным Департамента здравоохранения Москвы, в настоящее время в клиниках города ведут прием 1063 врача общей практики.