Собянин пообещал повысить размер льгот пожилым москвичам

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал повысить размер льгот для ветеранов и пенсионеров столицы. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter по итогам встречи с активом Московского городского совета ветеранов войны и труда.

"При разработке бюджета на следующий год пересмотрим все московские льготы, чтобы люди чувствовали себя более защищенными. Детально проработаем размер средств, которые получает каждая категория льготников. Сделаем так, чтобы выплаты были более существенными", - пообещал он.

Детально проработаем размер средств, которые получает каждая категория льготников. Сделаем так, чтобы выплаты были более существенными — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 сентября 2017 г.

"Очевидно, что с учетом инфляции, с учетом роста цен необходимо вернуться к повышению льгот для ветеранов, для пожилых людей, вернуться к уровню минимальной пенсии пожилых людей. Это очень важно", - такие слова главы города приводятся в сообщении пресс-службы мэрии.

Среди имеющихся у московских пенсионеров льгот - доплаты к пенсии, компенсация оплаты телефона, субсидии на оплату 50% услуг ЖКХ, а также бесплатные лечение в санатории, проезд в общественном транспорте в черте города, изготовление зубных протезов в муниципальной стоматологической клинике (кроме протезов из драгметаллов и керамики). Кроме того, с 1 января 2016 года одиноко проживающие неработающие пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, получили право на льготу по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Как говорится в материалах на портале мэра и правительства Москвы, минимальный доход неработающих пенсионеров в столице с 1 марта 2016 года вырос на 2 тыс. 500 рублей и достиг 14 тыс. 500 рублей. Региональную социальную доплату к пенсии получают более 2 млн человек, средний размер доплаты составляет 4 тыс. 460 рублей.

Как сообщал ранее глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, по состоянию на середину сентября 2017 года в Москве проживает около 3 млн пенсионеров, в том числе 346 тыс. в возрасте 80-90 лет, 52,9 тыс. в возрасте 90-100 лет и 598 в возрасте, превышающем 100 лет. Таким образом, доля пенсионеров в населении столицы достигает 24% (по данным Росстата на 1 января 2017 года, в Москве проживают 12,4 млн человек).