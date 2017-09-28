Васильева: разброс мнений о революции 1917 года не должен приводить к расколу в обществе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Разные точки зрения о причинах, ходе и последствиях Русской революции 1917 года не должны становиться причиной раскола в обществе. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в четверг на встрече с руководством Международного комитета исторических наук (МКИН).

"Как Французская революция оказала серьезнейшее влияние на развитие мира в XIX веке, так и Русская [революция] повлияла на весь ход мирового развития в ХХ веке. Для российских ученых и общественности очевидно, что драматическими последствиями революции стали гражданская война и противостояние в России, унесшее [жизни] многих тысяч людей. И самое важное, чтобы сегодняшние различные мнения о революции не приводили к расколу в обществе, а шли в русле нормальной академической полемики", - сказала министр.

Она отметила, что среди историков существуют самые различные точки зрения о причинах, ходе и последствиях революции. "Такой разброс мнений определяется противоречивым характером самой революции. Но мы с вами точно знаем, что сегодня большинство историков, работающих по этой проблематике в мире, признают значение событий столетней давности", - подчеркнула Васильева.

Значение истории для формирования личности

По мнению министра, история всегда будет важнейшим компонентом формирования идентичности в разных странах. "История играет важнейшую роль в становлении мировоззрения молодых людей, поэтому во всех странах мирах придается такое значение совершенствованию преподавания истории", - считает Васильева. Она также напомнила, что в 2014 году в РФ была принята концепция преподавания истории в средней школе.

"В России относятся с большим интересом ко всем дискуссиям по важнейшим проблемам исторической науки. Только в сопоставлении различных точек зрения можно прийти к объективной оценке исторических событий. Поэтому мы с особой радостью приветствуем членов комитета МКИН в Москве и решение провести впервые в истории Генеральную ассамблею в России", - подчеркнула глава Минобрнауки.

"Отрадно, что наша встреча проходит после избрания президента РАН, которое состоялось на днях, и очень важно, что мы сегодня можем обсудить основные проблемы в рамках нашего коллоквиума", - заключила Васильева.

Проведение Генеральной ассамблеи в Москве

Открытие заседания Генеральной ассамблеи МКИН состоится 29 сентября в Москве. В нем примут участие около 80 иностранных историков - руководителей национальных комитетов разных стран, а также члены международных исторических комиссий.

"Ассамблея имеет одну важную функцию, она готовит следующий конгресс, поэтому сам факт проведения в Москве - большое событие. Я присутствовал на заседании в Париже, представлял нас бюро, которое приняло это решение (о проведении ассамблеи в Москве - прим. ТАСС), и это, конечно, было данью уважения России, признание российской науки", - сказал в четверг ТАСС научный руководитель Института всеобщей истории РАН, председатель Национального комитета российских историков Александр Чубарьян.

Он уточнил, что следующий конгресс пройдет в 2018 году в Польше. "Мы намерены активно участвовать в обсуждении всех вопросов и влиять и на научную программу, и стараться сделать так, чтобы мы смогли достойно представить Россию на этом конгрессе", - заключил Чубарьян.

Международный комитет исторических наук - самая крупная международная организация по истории, существующая более 90 лет. В его состав входят около 50 национальных комитетов историков и 40 международных комиссий. Главной задачей МКИН является проведение один раз в пять лет Международного конгресса исторических наук, а также различных международных конференций и встреч. В перерыве между мировыми конгрессами (каждые два года) созывается Генеральная ассамблея - руководящий орган МКИН.