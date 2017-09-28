Собянин назвал дату подключения жилых домов Москвы к отоплению

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже в четверг вечером даст поручение о подключении жилых домов в столице к отоплению.

"Поступают жалобы от москвичей, и я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начинали подключать жилой фонд Москвы", - сказал он в эфире телеканала "ТВ-Центр".

Согласно постановлению правительства РФ, отопление в жилых домах включается в случае, если в течение пяти суток средняя температура держится на уровне показателя ниже восьми градусов тепла, напомнил он.