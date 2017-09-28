У американской актрисы Джулии Луис-Дрейфус диагностирован рак

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НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Американская актриса, 11-кратная обладательница премии Emmy Джулия Луис-Дрейфус сообщила, что у нее диагностирован рак груди. Об этом она заявила в четверг на своей странице в Twitter.
"Рак груди диагностируют у каждой восьмой женщины, - написала актриса. - Сегодня я стала одной из них". "Хорошая новость заключается в том, что у меня есть самая замечательная семья, которая поддерживает и заботится обо мне, а также фантастическая медстраховка от профсоюза", - сообщила 56-летняя Луис-Дрейфус.
"Плохая новость в том, что не всем женщинам так повезло, поэтому давайте будем бороться со всеми видами рака и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью", - добавила она. Никакой дополнительной информации о своем нынешнем состоянии здоровья актриса не привела.
Just when you thought... pic.twitter.com/SbtYChwiEj— Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) 28 сентября 2017 г.
Джулия Луис-Дрейфус - американская комедийная актриса, получившая широкую известность благодаря своим ролям в телесериалах "Сайнфелд" (Seinfeld, 1989-1998) и "Вице-президент" (Veep, 2012 - по настоящее время). Она была девять раз номинирована на "Золотой глобус", получив статуэтку в 1994 году за лучшую женскую роль второго плана в "Сайнфелде". Являясь обладательницей 11 премий Emmy, Луис-Дрейфус делит первое место по количеству полученных ею данных телевизионных наград с актрисой Клорис Личмен.