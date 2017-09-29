Более тысячи школьников Ингушетии стали юнармейцами

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МАГАС, 29 сентября. /ТАСС/. Торжественное вступление более 1 тыс. школьников в ряды движения "Юнармия" прошло в четверг в Ингушетии, сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.
"В Назрани состоялось торжественное мероприятие по вступлению более 1 тыс. школьников из республики в ряды ВВПД "Юнармия". Церемония была приурочена к завершению прошедших в регионе четырехдневных сборов по подготовке командного состава юнармейского движения в СКФО", - сказали в пресс-службе.
"Вступление ребят из республики в ряды юнармейского движения - поистине знаковый день. От всей души поздравляю вас с этим важнейшим событием", - сказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, вручая нагрудные знаки юнармейцам. Он отметил, что ребятам предстоит возрождать лучшие традиции патриотического воспитания молодежных движений в стране.
По его словам, юнармейское движение призвано формировать сильную личность, вырабатывая навыки начальной военной подготовки, воспитывая чувства товарищества, ответственности.