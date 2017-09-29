Хабаровский край в октябре начнет космический мониторинг незаконных рубок леса

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Власти Хабаровского края и Всемирный фонд дикой природы (WWF) в пятницу подписали соглашение о внедрении системы космического мониторинга лесоизменений. Через месяц система начнет работать, сообщил ТАСС и. о. министра связи и телекоммуникаций Игорь Берман.

"WWF передал нам необходимое для инсталляции системы программное обеспечение. В течение недели оно будет развернуто, еще неделя уйдет на тестирование работы и обеспечение удаленного доступа в систему. Через месяц система космического мониторинга лесоизменений начнет работу в полном объеме", - сказал Берман после подписания соглашения с представителями Амурского филиала фонда.

Руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков добавил, что система мониторинга лесоизменений позволит эффективно пресекать деятельность так называемых черных лесорубов, которые незаконно вырубают ценную древесину, в первую очередь, дуб и ясень. "Практически мы сможем с ними бороться прямо из космоса. Кроме того, система мониторинга будет интегрирована с сайтом "Сохраним лес", который позволяет принимать обращения граждан о незаконных рубках леса", - рассказал Сычиков.

По его словам, анализ данных о рубках и экспорте ценной древесины показывает, что объемы экспорта в полтора-два раза превышают объемы леса, которые предназначены к вырубке. Ранее применение системы "Кедр" показало свою эффективность в Приморском крае.

Система была разработана WWF России на основе российской платформы автоматизации "Циторус". Она позволяет выявлять незаконные рубки благодаря использованию алгоритма автоматического анализа космических снимков. Сигналы от системы будут поступать на диспетчерские пункты управления лесами и лесничеств в режиме онлайн, а также на мобильные приложения лесников, что ускорит обнаружение и пресечение нарушений лесного законодательства.

Передача программного обеспечения и подписание соглашение прошло в ходе Первого общероссийского конгресса инженеров в Комсомольске-на-Амуре, который начала 29 сентября свою работу и завершится в субботу. Его задача - обсуждение вопросов инженерного образования и развития промышленности высоких технологий, цифровизации машиностроительных производств. Одна из площадок конгресса посвящена переводу в цифру лесного фонда Хабаровского края.