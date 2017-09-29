Во ВШЭ начинается серия литературных вечеров, посвященных памяти жертв политрепрессий

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Серия литературных вечеров, посвященных памяти жертв политических репрессий, начинается в Высшей школе экономики (ВШЭ) в пятницу. Проект инициирован студентами вуза и приурочен к отмечаемому 30 октября Дню памяти жертв политрепрессий. Он будет реализован при поддержке Государственного музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти.

"Это будет серия вечеров, которые проводят студенты ВШЭ, мы ценим студенческую активность, она нам очень нужна, мы отвечаем на этот запрос студентов", - сказал ТАСС руководитель Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

По его словам, на вечера "будут приходить писатели и эксперты, чтобы ответить на вопросы молодых людей, интересующихся этой тематикой".

Первый литературный вечер состоится 29 сентября с участием писателя Людмилы Улицкой, которая прочтет отрывок из своего произведения "Лестница Якова"

6 сентября Государственный музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти совместно с Московским домом книги запустили аналогичный культурно-просветительский проект авторских вечеров, посвященных предстоящему открытию мемориала памяти жертв политических репрессий "Стена скорби" в центре Москвы. Первым участником авторского вечера в Московском доме книги стала президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, член Совета Фонда Памяти Наталия Солженицына. Она выразила надежду на то, что "Стена скорби" станет местом памяти всего народа.

Как отмечается на сайте ВШЭ, серия литературных вечеров в вузе также проводится студентами в поддержку возведения "Стены Скорби".

"Стена скорби"

Открытие "Стены скорби" на проспекте академика Сахарова станет одним из центральных событий мемориальных мероприятий, которые пройдут в России 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.

Указ о создании мемориала подписал президент России Владимир Путин осенью 2015 года. Всего на конкурс было представлено 336 проектов. Члены жюри, в состав которого вошли деятели культуры и представители общественных организаций, выбрали проект архитектора Георгия Франгуляна "Стена скорби".

Основу бронзовой композиции составляют множество человеческих фигур, взмывающих ввысь. По краям монумента расположатся рельефные скрижали, где на разных языках будет написано слово "помни". Площадь перед монументом предполагается выложить камнями, привезенными из мест, где располагались лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.