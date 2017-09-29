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МЧС России окажет Казахстану помощь в борьбе с селями

Общество
29 сентября, 10:52 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 29, сентября. /ТАСС

В первом полугодии 2018 года российские спасатели проведут семинар на тему прогнозирования селевой обстановки

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АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. МЧС России окажет практическую и консультативную помощь Казахстану в борьбе с селями. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Наши коллеги из Казахстана обратились к нам с просьбой оказать содействие в борьбе с селями", - сказал Пучков.

По его словам, МЧС России окажет всю необходимую помощь коллегам из МВД Казахстана с борьбе с этой стихией. "Мы готовы делиться опытом с нашими коллегами - в первом полугодии 2018 года мы проведем семинар на тему "Методы прогнозирования селевой обстановки", - сказал министр.

Он также дал поручение направить коллегам из Казахстана методические материалы по вопросам обеспечения селевой безопасности, в том числе осуществления инженерно-защитных мероприятий по защите населенных пунктов и превентивных мероприятий на морено-ледниковых озерах.

Как передает корреспондент ТАСС, в ходе пятого заседания совместной коллегии МЧС Белоруссии, МВД Казахстана и МЧС России главе МВД Казахстана Калмуханбету Касымову доложили, что документы уже поступили. "МЧС России моментально оказывает нам помощь не на словах, а на деле - не успели мы рассмотреть всю повестку, а методические рекомендации из России нам в электронном виде уже поступили", - сказал глава МВД Казахстана участникам коллегии.

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