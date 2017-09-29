Более 800 врачей и ученых принимают участие в медицинском форуме в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Более 800 врачей и ученных со всех регионов России принимают участие в работе научно-практической конференции "Фармакотерапия и диетология в педиатрии", которая проходит в Грозном. Об этом сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

"Проведение конференции в республике является не случайным выбором педиатрического сообщества России, это результат продуманной, повседневной и кропотливой работы руководства республики и медицинских работников всех звеньев", - сказал он.

По словам министра, "проведение аудиторской проверки педиатрической службы республики специалистами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, которая началась осенью прошлого года и охватила все детские лечебные учреждения, явилось хорошим подспорьем нашим специалистам для доработки в нужном направлении".

"Сегодня о положительных результатах в детском здравоохранения Чечни заговорили на всех уровнях федеральной власти", - отметил глава ведомства.

Согласно программе конференции, участники форума будут проводить мастер-класс и читать лекции, в ходе которых обсудят некоторые клинические случаи. Научную программу конференции дополняет выставка "Здоровье детей - приоритетный вопрос современности". Здесь представлены лекарственные средства, медицинское оборудование и медицинские инструменты, лабораторное оборудование и приборы, медицинская мебель для оснащения детских больниц, детское питание, витамины для детей, средства ухода за детьми и медицинская литература.