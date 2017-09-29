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Патриарх Кирилл: отношения между религиями в Узбекистане вышли на новый уровень

Общество
29 сентября, 12:21 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 29, сентября. /ТАСС

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что народы России и Узбекистана имеют общую историю

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ТАШКЕНТ, 29 сентября. /ТАСС/. Отношения между православными и мусульманами Узбекистана за последние годы качественно изменились, сказал журналистам патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в пятницу прибыл в республику с Первосвятительским визитом, передает корреспондент ТАСС.

"Как известно, в Узбекистане вторая после ислама религия по количеству приверженцев - это православие. Это не только русские люди, но и белорусы, украинцы. И я радуюсь тому, что отношения между исламом и православной церковью такие же добрые, и даже более продвинутые, чем это было в то время, когда я посещал Узбекистан", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что народы России и Узбекистана имеют общую историю. "Мы жили в одной стране, воевали с общим врагом, наши отцы и деды погибали, защищая общую страну от страшного врага - фашизма", - напомнил патриарх.

Он отметил, что раньше многие русские приезжали в Узбекистан, а сегодня многие граждане Узбекистана живут и работают в России, и этот факт является залогом дружеских отношений двух стран.

"То, что существовал в прошлом и существует сегодня такой обмен, это хороший залог того, что отношения между нашими народами и странами всегда будут добрыми, и нельзя игнорировать то хорошее и доброе, что принадлежало истории, и что сейчас может приносить значительные плоды", - добавил патриарх.

В рамках визита, приуроченного к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии, патриарх посетит храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни Узбекистана, а также совершит освящение Успенского кафедрального собора Ташкента. Предполагаются встречи предстоятеля Русской православной церкви с представителями государственной власти Республики Узбекистан и руководством Духовного управления мусульман страны.

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