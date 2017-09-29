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Самая большая школа в Ессентуках на 1300 учеников будет достроена до конца года

Общество
29 сентября, 13:26 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 29, сентября /ТАСС

В новом здании школы смогут учиться 504 школьника

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ПЯТИГОРСК, 29 сентября /ТАСС/. Строительство самой большой и современной школы на 1300 учеников будет завершено в Ессентуках до конца года, рассказали ТАСС в министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края.

"Новое здание на 504 места в Ессентуках… Планируемый срок завершения строительных работ - конец 2017 года", - сообщили ТАСС в краевом минобразования.

Как отметили в администрации Ессентуков, в Заполотнянском районе проживает около 3 тыс. детей школьного возраста, а единственная на его территории средняя общеобразовательная школа №8 вмещает около 600 человек. С вводом в эксплуатацию нового корпуса, с учетом реконструкции, учебное заведение сможет принять 1300 школьников. Таким образом, школа станет самой большой в городе-курорте. Обновленная восьмая школа займет без малого 10 тыс. кв. метров и будет состоять из пяти блоков. В первом блоке, основном и самом большом, разместятся актовый и спортивные залы.

Завершение строительства нового корпуса школы позволит снизить долю ессентукских школьников, которым приходится учиться во вторую смену с 23% до 17%.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях в размере 3,7 млрд рублей на создание новых школьных мест в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. В том числе предусмотрены средства на одну школу для Ставрополья. "До 2025 года запланировано строительство еще двух школ - на Северном и в Первом микрорайонах", - сообщили в пресс- службе администрации.

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