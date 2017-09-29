Пулково временно вывел из эксплуатации часть трапов после падения женщины и ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково временно вывел из эксплуатации часть автотрапов для проверки их исправности после падения с верхней части трапа женщины и ребенка, которое произошло в аэропорту Санкт-Петербурга накануне вечером. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"В настоящее время ВВСС проводит внутренне расследование по факту инцидента и оказывает все необходимое содействие государственным контролирующим и следственным органам. Все автотрапы такой же марки в Пулково временно выведены из эксплуатации, ведется проверка их исправности. Автотрап, задействованный в инциденте 28.09, выведен из эксплуатации и передан на техническую экспертизу для выявления причины поломки", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что управляющая компания аэропорта "находится на связи с семьей пострадавших и окажет пассажирам всю необходимую помощь".

Ранее в пятницу сообщалось, что годовалая девочка, которая вместе с матерью пострадала при падении с трапа во время выхода из самолета в петербургском аэропорту Пулково, после операции остается в реанимации в тяжелом состоянии. Ей была сделана операция.

Инцидент, в котором пострадала девочка, произошел в четверг около 19:00 мск при выходе пассажиров из самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего из столицы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, пострадавшие упали с высоты более трех метров.

Северо-Западное следственное управление СК на транспорте возбудило по факту происшествия уголовное дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".