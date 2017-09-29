"Центр природы Кавказа" выступит с докладом о реинтродукции леопарда на форуме в Сочи

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Центр природы Кавказа" представит доклад о реинтродукции переднеазиатского леопарда на Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям. Он проходит в Сочи с 29 сентября по 1 октября.

"АНО "Центр природы Кавказа" принимает участие во Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям, который стартовал сегодня в Сочи. Мероприятие организованно Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках программы Года экологии в России в 2017 году", - говорится в сообщении пресс службы АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

В нем отмечается, что на форуме будут подведены промежуточные итоги Года экологии. Помимо этого, будут озвучены дальнейшие планы и перспективы по возможностям развития российских особо охраняемых природных территорий. На нем также будут обсуждаться проблемы браконьерства и вопросы охраны редких видов. Участники форума, кроме того, рассмотрят перспективы движения юных натуралистов, возможности участия бизнеса в поддержке заповедного дела, развитие познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях.

Автономная некоммерческая организация "Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа" (АНО "Центр природы Кавказа") создана АО КСК. Ее цель - реализация на системной основе проектов, направленных на сохранение, приумножение и защиту природного потенциала Северного Кавказа, поддержку и продвижение экологических инициатив в СКФО, реализацию природоохранных проектов по сохранению редких и исчезающих видов флоры и фауны Северного Кавказа.