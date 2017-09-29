Олешко, Фетисов и Мерзликин 1 октября посадят яблоневый сад на территории "ГЛАВКИНО"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Представители кино- и теле индустрии, в том числе Александр Олешко, Глеб Фетисов и Андрей Мерзликин посадят яблоневый сад 1 октября на территории "ГЛАВКИНО". Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.
"Девизом акции станет традиционная для всех съемочных групп мира команда "Тишина на площадке!", потому что тишина - инструмент, с которого начинается создание любого художественного произведения", - заявила пресс-секретарь кинотелевизионного комплекса Анна Черникова.
В посадке "ГЛАВКИНОСАДА" примут участие более 20 представителей культурной сферы: в том числе и музыкальные деятели, в частности, ведущий солист Большого Театра Андрей Меркурьев.
От агентства ТАСС, которое также поддержит акцию "ГЛАВКИНОСАДА", яблоневое дерево посадит руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Дмитрий Перцев.
Мероприятие проведут при сотрудничестве с благотворительным фондом "Радость мира" в поддержку зарождающегося движения "20 минут тишины" и будет приурочено к Году экологии в России.
Помимо "полевых работ" программа мероприятия предусматривает экскурсию по кинотелевизионному комплексу "ГЛАВКИНО". Его гости смогут посетить самый большой в России павильон площадью 3082 квадратных метров, съемочные площадки телепроектов "Ты супер! Танцы" (НТВ) и "Новая Фабрика звезд" (МУЗ-ТВ), киберспортивную студию компании Riot Games для соревнований по League of Legends.