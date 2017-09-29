Вдове космонавта Гагарина присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вдова первого космонавта Земли Юрия Гагарина Валентина Гагарина удостоена звания "Почетный гражданин Московской области", высшую награду региона ей вручил в пятницу губернатор Андрей Воробьев в рамках праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню Подмосковья, передает корреспондент ТАСС.
Почетного звания удостоен также генеральный директор ОАО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" Владимир Трусов.
"Сегодня мы по хорошей, доброй традиции вручим высшие награды нашего региона Владимиру Николаевичу Трусову и Валентине Ивановне Гагариной", - сказал Воробьев на церемонии награждения.
Согласно перечню праздничных и памятных дат Подмосковья, День Московской области отмечается в первое воскресенье октября.
Ранее, 14 сентября, депутаты Мособлдумы одобрили ходатайство о присвоении почетных званий Гагариной и Трусову.
Валентина Гагарина живет в Звездном Городке. Звание "Почетный гражданин Московской области" присвоено ей за большой личный вклад в создание уникальной экспозиции музея имени Юрия Гагарина, а также за патриотическую работу с юными гагаринцами в школе имени Комарова в Звездном Городке. Владимир Трусов из города Дубна является автором более 30 изобретений и 200 конструкторских работ, неоднократно удостаивался наград СССР и РФ.