Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вдове космонавта Гагарина присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"

Общество
29 сентября, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Вручение наград прошло в рамках празднования Дня Подмосковья

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Гагарин с женой Валентиной Гагариной, 1961 год

Юрий Гагарин с женой Валентиной Гагариной, 1961 год

© Николай Ситников/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вдова первого космонавта Земли Юрия Гагарина Валентина Гагарина удостоена звания "Почетный гражданин Московской области", высшую награду региона ей вручил в пятницу губернатор Андрей Воробьев в рамках праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню Подмосковья, передает корреспондент ТАСС.

Почетного звания удостоен также генеральный директор ОАО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" Владимир Трусов.

"Сегодня мы по хорошей, доброй традиции вручим высшие награды нашего региона Владимиру Николаевичу Трусову и Валентине Ивановне Гагариной", - сказал Воробьев на церемонии награждения.

Согласно перечню праздничных и памятных дат Подмосковья, День Московской области отмечается в первое воскресенье октября.

Ранее, 14 сентября, депутаты Мособлдумы одобрили ходатайство о присвоении почетных званий Гагариной и Трусову.

Валентина Гагарина живет в Звездном Городке. Звание "Почетный гражданин Московской области" присвоено ей за большой личный вклад в создание уникальной экспозиции музея имени Юрия Гагарина, а также за патриотическую работу с юными гагаринцами в школе имени Комарова в Звездном Городке. Владимир Трусов из города Дубна является автором более 30 изобретений и 200 конструкторских работ, неоднократно удостаивался наград СССР и РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич Гагарин, Юрий Алексеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
2
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
3
Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СК
4
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
5
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Путин принял отставку Красноярского губернатора Толоконского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама