Система "112" введена в постоянную эксплуатацию в 14 субъектах РФ

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Система "112" находится в постоянной эксплуатации в 14 субъектах РФ, в высокой степени готовности - в 56 субъектах страны, говорится в тексте пояснительной записки к проекту федерального закона "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Российской Федерации", опубликованной в пятницу.
"Система "112" находится в высокой степени готовности в 56 субъектах Российской Федерации, из них в 14 субъектах она прошла государственные испытания и находится в постоянной эксплуатации", - отмечается в документе.
При этом до сих пор не урегулирован вопрос направления информации из системы в аварийно-диспетчерские службы газового хозяйства. "Для уточнения полномочий организаций, собственников систем газоснабжения и газораспределения, в ведении которых находятся эти службы, законопроектом предусмотрено участие организаций-собственников в обеспечении информационного взаимодействия с системой", - говорится в тексте.
"МЧС России после завершения программы продолжит оснащение дежурно-диспетчерских служб пожарной охраны в рамках текущей деятельности", - подчеркнули авторы пояснительной записки.
Финансовая поддержка на создание инфраструктуры системы "112" из федерального бюджета оказана 76 субъектам страны. "В соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета эти субъекты РФ обязались завершить создание системы не позднее 2018 года", - говорится в документе. Оставшиеся девять субъектов - Республика Бурятия, Краснодарский край, Ленинградская область, Москва, Омская, Оренбургская, Сахалинская и Томская области, а также Ставропольский край - приняли решение создавать систему за счет региональных и местных бюджетов и реализации инвестиционных проектов.