Правительство внесло религиозные объекты в правила регулирования пожарной безопасности

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство России постановило внести объекты религиозного значения в правила противопожарного режима в РФ. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликован в субботу на сайте кабмина.
Ранее специального регулирования в этой области не было.
"Внесенными изменениями регламентируются противопожарные требования к объектам религиозного назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в новом разделе учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений.
Документ согласован с Межрелигиозным советом России.