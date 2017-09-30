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Правительство внесло религиозные объекты в правила регулирования пожарной безопасности

Общество
30 сентября, 8:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

В документе учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений, отмечается на сайте кабмина

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство России постановило внести объекты религиозного значения в правила противопожарного режима в РФ. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликован в субботу на сайте кабмина.

Ранее специального регулирования в этой области не было.

"Внесенными изменениями регламентируются противопожарные требования к объектам религиозного назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в новом разделе учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений.

Документ согласован с Межрелигиозным советом России.

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