Правительство внесло религиозные объекты в правила регулирования пожарной безопасности

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство России постановило внести объекты религиозного значения в правила противопожарного режима в РФ. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликован в субботу на сайте кабмина.

Ранее специального регулирования в этой области не было.

"Внесенными изменениями регламентируются противопожарные требования к объектам религиозного назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в новом разделе учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений.

Документ согласован с Межрелигиозным советом России.