Донской: сооружение Крымского моста оказывает минимальное воздействие на экологию

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СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Строительство Крымского моста оказывает минимальное воздействие на природу, при его проектировании были приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему.
Об этом заявил в субботу глава Минприроды РФ Сергей Донской.
"При проектировании моста приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему. Ведется постоянный мониторинг во время строительства, и мы знаем, что воздействие на природные комплексы минимально. В целом власти Крыма сейчас делают все, чтобы решить сложные экологические проблемы, которые до 2014 года только накапливались с каждым годом. И Крым, я уверен, вскоре станет модельной зеленой территорией нашей страны", - написал Донской на своей странице в Facebook.
В пятницу стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил подать иск против России из-за экологического вреда, якобы причиненного строительством Крымского моста.
Россия начала работы по строительству моста в Крым в феврале 2016 года. Уже установлены арочные пролетные строения - самые габаритные элементы моста.