Памятник погибшим сотрудникам Кавказского заповедника открыли в Сочи

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской принял участие в открытии памятника сотрудникам Кавказского заповедника, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Церемония прошла в экоцентре "Лаура" в поселке Красная Поляна в дни проведения Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям (ООПТ).

"В этом очень важном для нас году мы открываем уже второй памятник, посвящая его инспекторам, работникам заповедников. Здесь, на Кавказе, ситуация особая, именно здесь самая большая численность тех людей, которые отдали свою жизнь за охрану этих великолепных мест. Люди, отдающие свою жизнь в борьбе с браконьерами, научной работе, просто своей работе в Кавказском заповеднике, - это уникальные люди. Не только мы, но и дети должны помнить о тех подвижниках, которые здесь работали", - сказал министр.

В свою очередь директор заповедника Сергей Шевелев отметил, что в Кавказском заповеднике погибли при исполнении обязанностей 16 человек. "Это, конечно, много. Но никто не погиб по халатности, то при переправе, то при падении вертолета, при падении самолета, в лавине", - добавил он.

Министр также принял участие в высадке дубовой аллеи в честь 100-летия заповедной системы России.

Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям проходит с 29 сентября по 1 октября в Сочи. Девизом мероприятия стали слова "Сто лет сохраняем природу!" в честь столетнего юбилея создания в первого в России заповедника Баргузинский в Бурятии. Форум организован Минприроды России и является одним из ключевых мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России.