Эксперты: пожилым людям с опытом и квалификацией бывает легче найти работу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пожилые работники, которые повышали свою квалификацию в течение трудовой жизни, обладают большим опытом и высоким профессионализмом, реже сталкиваются с возрастной дискриминацией на рынке труда. Об этом ТАСС рассказали эксперты в области трудовых исследований накануне Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября.

По данным Росстата, доля граждан старше трудоспособного возраста (женщины от 55 и мужчины от 60 лет) составляет в РФ 25%, а к 2030 году она увеличится до 28%.

Профессиональный опыт

Как заметили в рекрутинговом агентстве Superjob.ru, по закону работодатель не имеет права указывать в вакансии требование к конкретному возрасту. "Если компании нужен высококлассный инженер, врач, строитель, руководитель, то возраст не будет проблемой. По опыту поиска кандидатов на Superjob.ru, чем выше уровень ответственности и требования к персональной эффективности, тем меньше выбор кандидата привязан к возрасту. В первую очередь работодатели обращают внимание на профессиональный опыт", - сообщили ТАСС в Superjob.ru.

Пожилым не стоит ориентироваться на вакансию с низкими требованиями к кандидату, рекомендуют в Superjob.ru.

"Логика нанимателя проста: оба специалиста соответствуют формальным требованиям, но один на старте карьеры, а другой ближе к ее завершению. В большинстве случаев первым на собеседование пригласят более молодого кандидата", - пояснили специалисты сайта по трудоустройству.

Директор института трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон также согласился, что для людей немолодого возраста, которые обладают высокой производительностью труда, нет проблем с поиском работы. "Это не проблема дискриминации, а дело в том, что в течение трудовой жизни люди не пополняют и не обновляют свой человеческий капитал", - сказал он ТАСС.

Гимпельсон сообщил, что согласно прогнозам, к 2030 году резко сократится население в возрасте до 40 лет. "Поэтому с одной стороны, учитывая общее сокращение численности трудоспособного населения, ценность пожилых людей на рынке труда будет расти", - отметил он. С другой стороны, не всегда пожилые люди могут заменять молодых, поэтому востребованность молодых кадров к этому времени будет особенно высока, считает Гимпельсон.

Чтобы пожилые заменили молодых, нужны большие инвестиции, нужны программы переобучения и новые технологии, добавил он.

Вклад в человеческий капитал

Работодатели, к сожалению, не всегда заинтересованы в переобучении своих сотрудников, считает директор Института социального анализа РАНХиГС Татьяна Малева.

"А зачем ему [работодателю] платить за переобучение своих сотрудников, если он с легкостью, а может быть даже с удовольствием, расстанется с одним своим сотрудником и тут же, не вложив ни единой копейки, на ту же зарплату возьмет молодого специалиста?" - заметила она.

По ее словам, государство и бизнес должны вместе участвовать в создании равных возможностей для граждан пожилого возраста. Государство, в частности, может поддерживать деятельность курсов по повышению квалификации для возрастных работников, бизнес, в свою очередь, также может предлагать различные формы обучения.

"Но решать в конечном счете будет сам работник: либо он пойдет учиться с отрывом от производства, либо будет переобучаться без отрыва от производства, либо будет заниматься самообразованием. Если работник будет заинтересован, он будет поддерживать свою конкурентоспособность", - заключила собеседница агентства.