В США опубликовано письмо бывшей девушки Джима Керри, написанное перед самоубийством

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Послание, которое, предположительно, написала примерно за два года до самоубийства любовница Джима Керри Катриона Уайт опубликовано в США. Об этом сообщила в субботу газета New York Daily News.

В этом письме, адресованном Керри, девушка обвиняет его в том, что он пристрастил ее к наркотикам и подвергал унижениям. Уайт и Керри и познакомились в 2012 году. Они некоторое время встречались, однако в конечном счете расстались. Вскоре после окончательного разрыва - в сентябре 2015 года - девушку обнаружили мертвой в ее квартире в Лос-Анджелесе.

В записке, которая датируется апрелем 2013 года, Уайт обвиняет Керри в том, что он "пристрастил ее к кокаину" и "разрушил ее жизнь". Девушка пишет, что комик подвергал ее мучениям, заразил двумя болезнями, передающимися половым путем и "сломал как личность".

Записка была опубликована бывшим мужем Уайт - Марком Бертоном - и ее матерью - Бриджит Свитмэн. Как отмечает New York Daily News, неопровержимых доказательств того, что автором послания действительно является Уайт, пока представлено не было.

Бертон и Свитмэн в настоящее время ведут судебную тяжбу с Керри. После кончины Уайт они подали иски против Керри, обвинив его в том, что он спровоцировал смерть девушки.

Комик, в свою очередь, в октябре 2016 года подал ответный иск. Он настаивает, что Свитмэн после смерти дочери требовала от него выплаты компенсации, в том числе в форме покупки ей нового дома.

Керри известен фильмами "Маска" (The Mask, 1994), "Шоу Трумэна" (The Truman Show, 1998), "Лжец Лжец" (Liar Liar, 1997) и многими другими. Роли в картинах "Шоу Трумэна" и "Человек на Луне" (Man on the Moon, 1999) принесли ему две кинопремии "Золотой глобус", которая своей престижностью в США уступает только "Оскару".

Актер был женат дважды, в том числе на актрисе Лорен Холли, сыгравшей с ним в культовой комедии "Тупой и еще тупее" (Dumb & Dumber, 1994). Оба брака завершились разводом.