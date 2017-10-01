Папа римский сравнил хорошего политика с мучеником

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РИМ, 1 октября. /ТАСС/. Папа римский Франциск осудил коррупцию и сравнил хорошего политика с мучеником. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, выступая в итальянском городе Чезена (область Эмилия-Романья), где находится с визитом.
"Коррупция - червь, снедающий политику, коррупция не дает развиваться цивилизации. И хороший политик несет свой крест, если по-настоящему хочет быть хорошим, потому что должен отказаться от личных интересов и идей и принимать инициативы других, претворяя их в жизнь и совершенствуя во благо общества. В этом смысле хороший политик чувствует себя мучеником, поскольку жертвует собой во имя общего блага", - приводит слова главы Римско-католической церкви агентство ANSA.
Франциск призвал заниматься "хорошей политикой", которая не служит "персональным амбициям или интересам", "не слуга и не хозяин, но добрая подруга", проявляющая заботу обо всех.
Понтифик, продолжая свою программу вояжей по Италии, совершает в воскресенье однодневную поездку, включающую посещение, помимо Чезены, города Болонья.