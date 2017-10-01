Роскомнадзор готов к выполнению закона о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов вступает в силу с воскресенья на территории России, поправки направлены на то, чтобы дать правообладателям инструменты для более быстрой блокировки "зеркал" пиратских сайтов, которые ранее были навечно заблокированы по решению суда. Информационная система Роскомнадзора полностью готова исполнять новые требования, сообщил ТАСС представитель ведомства Вадим Ампелонский.

"Роскомнадзор готов в короткие сроки обеспечить прием решений от Минкомсвязи о признании копиями, "зеркалами" пиратских сайтов, которые заблокированы на постоянной основе. Наша информационная система полностью готова", - сказал он.

Согласно вступившему в силу закону, если в Минкомсвязь России поступает информация от федеральных органов или правообладателей информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов, то ведомство в течение суток принимает решение о признании данной страницы копией заблокированного сайта. Свое решение Минкомсвязь направляет на русском и английском языках владельцу "зеркала", а также в Роскомнадзор. Операторы связи обязаны в течение суток с момента получения от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии заблокированного сайта.

Закон также обязывает поисковые системы исключать из выдачи ссылки на пиратские сайты и их "зеркала".

Также закон определяет само понятие "зеркала". Это сайт, "сходный до степени смешения с сайтами, доступ к которым ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения".

Изменения были внесены в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Федеральный закон был принят Госдумой 23 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 года.

Не победить, но разорить

Ужесточение антипиратского законодательства позволяет сделать более сложным доступ к контенту с нарушением авторских прав, но не исключить его полностью. По мнению замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, при желании, человек все равно сможет найти нужный контент, какие бы действия не предпринимались государством.

"Ни запрет анонимайзеров (соответствующий закон вступает в силу с 1 ноября 2017 года), ни блокировка "зеркал" тотально и целиком никогда не решат вопрос с противоправным контентом в интернете. Данные законы направлены на то, чтобы ограничить количество людей, которые этим пользуются, и выбить бизнес-составляющую, потому что пиратский сайт, условно, имеет коммерческую привлекательность только тогда, когда собирает у себя, предположим, миллион человек", - сказал ТАСС Волин.

По его мнению, если сам пиратский сайт и его зеркала будут заблокированы, то контент из сети не исчезнет, а распространится на большое количество других сайтов. При этом количество посетителей начнет резко сокращаться, и бизнес потеряет возможность зарабатывать. "Все негативнее вещи, которые мы имеем в интернете, все равно останутся. Вопрос в том, чтобы на них нельзя было бы зарабатывать, к чему мы и стремимся", - подчеркнул Волин.

Он добавил, что практика применения закона покажет, требует он изменений или нет. "Нужно, как правило, несколько лет", - сказал собеседник агентства.

Нагрузка на операторов

Вице-президент, руководитель российской юридической и налоговой практики O2 Consulting Наталья Кузнецова считает, что данные изменения в законе позитивны для правообладателей, но усложняют обязанности "поисковиков" и могут привести к высокой загруженности регулирующих органов.

"Формально, можно относительно просто заблокировать копию пиратского сайта и потребовать очистить поисковик от ссылок на такой сайт. Это будет делать все более и более сложным для пользователей доступ к нелегальному контенту, и как следствие, должно помочь сократить количество пользователей таких сайтов. С другой стороны, новые правила накладывают достаточно существенные обязанности на поисковые системы, они в крайне сжатый срок (один день) должны будут реагировать на требования контролирующих органов удалять рекламу пиратских сайтов и исключать выдачи ссылок на такие ресурсы при поиске", - сказала Кузнецова.

Она пояснила, что для исполнения требований закона "поисковикам" потребуются дополнительные ресурсы, техническая наладка обмена информацией с соответствующим государственным органом.

"Существенное бремя может лечь и на госорган. Запуск пиратских ресурсов поставлен на поток, и владельцы таких ресурсов каждый раз после блокировки могут создавать новые копии. Это может привести к огромному количеству заявлений о блокировке в контрольных органах, с которым они могут не справиться", - сказала собеседница агентства.

По мнению Кузнецовой, вступившие в силу поправки не закрывают все технические лазейки для создателей и пользователей сайтов с нелегальным контентом, поэтому не следует оценивать эти поправки закона как механизм, который решит проблему полностью. "С юридической точки зрения, одним из важнейших вопросов остается ограниченность действия российских законов только территорией России, что при глобальности интернета оставляет большое поле для пиратов и пользователей. Борьба с пиратством в большей степени должна переноситься на глобальный и международный уровень", - считает эксперт.