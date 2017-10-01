Команда Пензенской области стала победителем IV Спартакиады пенсионеров России

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ПЕНЗА, 1 октября. /ТАСС/. Команда Пензенской области стала победителем в общем командном зачете IV Спартакиады пенсионеров России, которая прошла в Пензе. Об этом сообщили 1 октября в Министерстве физкультуры и спорта региона, подводя итоги Всероссийского турнира пожилых любителей спорта.
"Победителем в общекомандном первенстве стала команда Пензенской области. Второе место заняла команда Архангельской области. На третьем месте команда Республики Бурятия", - сообщили в министерстве.
IV Спартакиада пенсионеров России стартовала 29 сентября в Пензе, 30 сентября были разыграны медали в шести видах спорта. Кроме того, 1 октября состоялись показательные выступления пензенских участников секций скандинавской ходьбы.
В центре Пензы днем 1 октября, в День пожилого человека, участники IV Спартакиады пенсионеров России выступили в двух видах соревнований по легкой атлетике - беге на 1,5 км у мужчин и 1 км - у женщин. Главным этапом соревнований стала комбинированная эстафета. Вечером 1 октября состоялось закрытие Спартакиады и подведение итогов. Награды пенсионерам и памятные подарки вручил министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
Мероприятие организовано Министерством спорта РФ, Союзом пенсионеров России (СПР) и прошло под патронажем правительства Пензенской области. Председатель СПР Валерий Рязанский, обращаясь к участникам соревнований отметил: "Вы еще раз доказали себе, своим друзьям и близким, что не существует таких задач, которые не могли бы выполнить люди старшего поколения нашей страны". Затем был спущен флаг Спартакиады и передан Новосибирской команде, именно этот город в 2018 году примет V Спартакиаду пенсионеров России.
Спартакиада пенсионеров России проводится совместно с Пенсионным фондом России и общественной организацией "Союз пенсионеров России" с 2014 года. Ранее участников соревнований принимали Чебоксары, Саратов и Тула. В Спартакиаде пенсионеров России принимают участие победители региональных соревнований - мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет. В IV Спартакиаде пенсионеров России в Пензе приняли участие рекордное количество спортсменов - 600 человек из 70 регионов России и семи зарубежных стран.