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Путешественники впервые с 1994 года выйдут в радиоэфир с острова Виктория

Общество
2 октября, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В ходе экспедиции на остров члены РГО также будут делать фотографии различных заброшенных станций и загрязнений

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Члены отделения Русского географического общество (РГО) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отправились в экспедицию на самый западный остров российской Арктики Виктория для изучения поведения радиоволн в арктических условиях. Исследователи планируют выйти на острове в радиоэфир впервые с 1994 года, сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя отделения РГО в ЯНАО Игорь Кузнецов.

"Стартовала радиоэкспедиция на остров Виктория, который находится недалеко от Земли Франца-Иосифа. Основная задача - выходить в радиоэфир, чтобы изучать прохождение радиоволн в таких условиях. Члены экспедиции выйдут в радиоэфир впервые с 1994 года, когда там закрылась радиостанция", - сказал собеседник агентства.

По словам Кузнецова, срок экспедиции будет зависеть от погодных условий, с которыми столкнется команда. "В Арктике они будут делать фотографии различных заброшенных станций, а также снимать загрязнения", - пояснил он.

Он отметил, что ранее для изучения радиоволн специалисты отправлялись на остров Диксон, однако они были вынуждены завершить путешествие из-за тонкого льда. "Такие экспедиции, конечно, нужны, потому что этот регион сильно меняется. Изучать его можно и дистанционно, и на практике. Надо видеть все своими глазами и изучать результаты", - считает Кузнецов.

Остров Виктория находится между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа: от норвежского архипелага на расстоянии примерно 60 км, от российского - около 170 км. По Виктории проходит северная граница Баренцева моря. На острове обитают моржи, белые чайки и белые медведи.

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