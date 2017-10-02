Рошаль: ограничение возраста главврачей ударит по элите здравоохранения

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Директор института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что закон об ограничении возраста главврачей ударит по элите здравоохранения. Об этом он заявил на открытии конгресса трансплантологов в понедельник.
Закон, ограничивающий возраст руководителя на посту в медицинском учреждении 70 годами, вступил в силу 1 октября 2017 года.
"Возрастной закон не совсем продуман. Он в какой-то степени является ударом по элите российского здравоохранения", - сказал Рошаль.
Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной работе Андрей Исаев сообщил ТАСС, что от Минздрава было получено заверение, что для "почетных, уважаемых руководителей будут найдены решения, аналогичные тем, которые были найдены в системе образования".