Рошаль: ограничение возраста главврачей ударит по элите здравоохранения

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Директор института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что закон об ограничении возраста главврачей ударит по элите здравоохранения. Об этом он заявил на открытии конгресса трансплантологов в понедельник.

Закон, ограничивающий возраст руководителя на посту в медицинском учреждении 70 годами, вступил в силу 1 октября 2017 года.

"Возрастной закон не совсем продуман. Он в какой-то степени является ударом по элите российского здравоохранения", - сказал Рошаль.

Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной работе Андрей Исаев сообщил ТАСС, что от Минздрава было получено заверение, что для "почетных, уважаемых руководителей будут найдены решения, аналогичные тем, которые были найдены в системе образования".