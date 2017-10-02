Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рошаль: ограничение возраста главврачей ударит по элите здравоохранения

Общество
2 октября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В понедельник вступил в силу закон, согласно которому руководители медицинских учреждений не должны быть старше 70 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Директор института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что закон об ограничении возраста главврачей ударит по элите здравоохранения. Об этом он заявил на открытии конгресса трансплантологов в понедельник.

Закон, ограничивающий возраст руководителя на посту в медицинском учреждении 70 годами, вступил в силу 1 октября 2017 года.

"Возрастной закон не совсем продуман. Он в какой-то степени является ударом по элите российского здравоохранения", - сказал Рошаль.

Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной работе Андрей Исаев сообщил ТАСС, что от Минздрава было получено заверение, что для "почетных, уважаемых руководителей будут найдены решения, аналогичные тем, которые были найдены в системе образования".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия"
Персоны
Исаев, Андрей Константинович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама