Опрос: четверть офисных работников думали о смене работы после возвращения из отпуска

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Четверть российских офисных работников, опрошенных Службой исследований HeadHunter после возвращения из летнего отпуска, сказали о том, что им пришлось бороться с желанием уволиться по возвращении на рабочее место. В сообщении Службы исследований HeadHunter отмечается, что было опрошено 4 тыс. 211 человек.
"А именно, 25% респондентов, имеющих постоянную работу в течение нескольких последних месяцев и побывавших в отпуске летом текущего года, возвратились на работу после отпуска с желанием сменить место трудоустройства", - говорится в пресс-релизе.
Самыми недовольными возвращению на работу стали специалисты младшего звена, их которых 27% рассматривали возможность увольнения, а 16% ответили, что вовсе не почувствовали отпуска.
В то же время 46% топ-менеджеров были рады вернуться на работу и снова встретиться с коллегами, среди менеджеров среднего звена это количество сократилось до 31%. А среди младших специалистов возвращению из отпуска обрадовались только 23% опрошенных, отметили в HeadHunter.
Опрос проводился службой исследований HeadHunter с 22 августа по 14 сентября 2017 года.