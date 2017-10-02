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Медведев: любой желающий россиянин может сделать прививку от гриппа бесплатно

Общество
2 октября, 14:09 UTC+3 ГОРКИ 2, октября. /ТАСС

Вице-премьер Ольга Голодец призвала всех воспользоваться этой возможностью

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ГОРКИ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что любой желающий россиянин может сделать прививку от гриппа бесплатно. Вице-премьер Ольга Голодец призвала всех воспользоваться этой возможностью.

"В настоящий момент уже наступает сезон, когда начинаются респираторные инфекции, у нас действует календарь профилактических прививок, все необходимые условия для проведения прививок созданы", - отметил глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул: "Вакцина закуплена, она поступила во все без исключения регионы, любой желающий может сделать прививку бесплатно, или в поликлинике по месту жительства, или на работе, где организована вакцинация".

"Конечно, это [вакцинация] дело личное, но при этом нужно объяснять, что болезнь всегда легче предупреждать, чем лечить", - считает председатель правительства.

Голодец доложила, что прививочная кампания уже началась в северных регионах страны, на нынешний момент вакцинацию прошли 28,8 млн человек. "В этом году мы планируем, что вакцинацию пройдут около 60 млн человек, и это позволит нам предупредить серьезное развитие эпидемии", - сказала вице-премьер. Она напомнила, что "грипп был и есть во всем мире очень серьезным заболеванием, которое может иметь летальный исход". "Об этом никогда нельзя забывать", - убеждена она.

Вице-премьер доложила о проводимой "очень серьезной информационной работе с работодателями, с руководителями образовательных учреждений". "В прошлом году нам успешно удалось справиться с гриппом только благодаря тем серьезнейшим мерам, которые мы приняли на уровне государства и на уровне каждого региона, и каждого учреждения. Мы надеемся, что в этом году та работа, которую мы начали, - а начали мы ее в начале лета, когда согласовывали вид поступившей вакцины и правила вакцинирования по всей территории РФ, - будет успешной", - заявила она.

По мнению Голодец, "сейчас очень много зависит от отношения каждого человека в нашей стране к этой системе". "Вакцина бесплатна, абсолютно доступна во всех субъектах Российской Федерации. И очень осмысленное отношение к вакцинации позволит нам предотвратить тяжелые случаи, которые, к сожалению, касаются самых сложных групп населения, - детей, пожилых людей, людей в трудоспособном возрасте с хроническими заболеваниями", - обратилась вице-премьер к россиянам.

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