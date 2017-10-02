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Генеральный продюсер RTVi сообщил о заморозке некоторых проектов канала

Общество
2 октября, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Алексей Пивоваров отметил, что решение связано с финансовыми сложностями

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный продюсер телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил о временной заморозке некоторых проектов канала, связанной с возникновением финансовых сложностей. Об этом он заявил в своем видеобращении на официальной странице телеканала в Facebook.

"В 20-летней истории RTVi бывали разные периоды - и взлеты, и падения и опять взлеты. Что оставалось неизменным - это независимая объективистская редакционная политика, - сказал он. - Для нашей команды - это тоже абсолютный приоритет, поэтому, несмотря на финансовые сложности, возникшие у нашего акционера, мы можем пообещать, что главное - редакционная политика - не изменится".

"Мы оптимизируем нашу эфирную сетку, поставим на временную заморозку дорогостоящие проекты, одновременно резко возрастет объем прямого эфира, в том числе из нашей московской студии. Никакая оптимизация не затронет наши digital", - отметил генеральный продюсер RTVi.

Пивоваров и пресс-служба телеканала от дополнительных комментариев отказались.

RTVi - международный русскоязычный телеканал, вещающий в России, на Украине, в Казахстане, Молдавии, Грузии, странах Балтии, Германии, Израиле, Великобритании, Испании, США, Канаде и Австралии. Аудитория канала, по данным RTVi, превышает 25 млн человек. Канал был создан в 1997 году.

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