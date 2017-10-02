Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агентство ТАСС представило часть уникальных архивных фотографий к выставке "Главные кадры"

Общество
2 октября, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Для подготовки к проекту сотрудники ТАСС оцифровали и систематизировали исторический фонд фотографий агентства, насчитывающий более 850 тыс. изображений, сделанных в течение ХХ века

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Агентство ТАСС продемонстрировало часть архивных фотоснимков, отобранных к масштабной выставке "Главные кадры", которая состоится в Манеже 1-24 ноября.

"Уличная экспозиция, открывшаяся перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре, - это лишь малая часть из почти тысячи уникальных исторических фотографий ТАСС, которую увидят гости экспозиции в ноябре", - сказали в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

Перед главным зданием ТАСС установлены двадцать стендов с фотографиями, запечатлевшими историю становления промышленных гигантов, кадры Великой Отечественной войны, покорение Арктики и космоса, а также другие важный события жизни СССР и современной России.

По словам организаторов, фотовыставка "Главные кадры" станет завершающим аккордом масштабного, не имеющего аналогов в российских СМИ проекта. Для его подготовки сотрудники ТАСС в течение 2015-2016 гг. оцифровали и систематизировали исторический фонд фотографий агентства, насчитывающий более 850 тыс. изображений, сделанных в течение ХХ века. Теперь уникальные документальные свидетельства эпохи, запечатленные выдающимися фотографами ТАСС, станут доступны.

В разные годы в фотохронике ТАСС трудились выдающиеся мастера советской и мировой фотожурналистики. Среди них Евгений Халдей и Григорий Липскеров, Марк Редькин и Эммануил Евзерихин, Макс Альперт и Наум Грановский, Николай Ситников и Лев Портер, Юрий Белинский и Евгений Кассин, Виктор Будан и Валерий Генде-Роте, Николай Рахманов и Борис Кавашкин, Владимир Савостьянов и Валентин Мастюков, Владимир Мусаэльян и Семен Майстерман, Вячеслав Ун-Да-Син, Геннадий Хамельянин и многие другие. Репортеры ТАСС неоднократно становились победителями самых престижных международных и российских профессиональных премий - World Press Photo, Interpressphoto, Interphoto, Best of Russia, "Золотой глаз России", Союза журналистов России, а также лауреатами государственных наград и ведомственных премий.

Вход на выставку "Главные кадры" в "Манеже" будет свободным, а рассмотреть презентационные снимки можно уже сейчас на Тверском бульваре у штаб-квартиры ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент ответил на заявление МИД о проникновении спецслужб США на дипобъекты РФ
2
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
3
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
4
Слуцкий впервые признан тренером недели в чемпионшипе
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста за призывы к участию в митингах
7
Мединский не стал комментировать решение экспертного совета ВАК в отношении него
Темы дня
Новости партнеров
Реклама