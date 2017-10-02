Агентство ТАСС представило часть уникальных архивных фотографий к выставке "Главные кадры"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Агентство ТАСС продемонстрировало часть архивных фотоснимков, отобранных к масштабной выставке "Главные кадры", которая состоится в Манеже 1-24 ноября.

"Уличная экспозиция, открывшаяся перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре, - это лишь малая часть из почти тысячи уникальных исторических фотографий ТАСС, которую увидят гости экспозиции в ноябре", - сказали в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

Перед главным зданием ТАСС установлены двадцать стендов с фотографиями, запечатлевшими историю становления промышленных гигантов, кадры Великой Отечественной войны, покорение Арктики и космоса, а также другие важный события жизни СССР и современной России.

По словам организаторов, фотовыставка "Главные кадры" станет завершающим аккордом масштабного, не имеющего аналогов в российских СМИ проекта. Для его подготовки сотрудники ТАСС в течение 2015-2016 гг. оцифровали и систематизировали исторический фонд фотографий агентства, насчитывающий более 850 тыс. изображений, сделанных в течение ХХ века. Теперь уникальные документальные свидетельства эпохи, запечатленные выдающимися фотографами ТАСС, станут доступны.

В разные годы в фотохронике ТАСС трудились выдающиеся мастера советской и мировой фотожурналистики. Среди них Евгений Халдей и Григорий Липскеров, Марк Редькин и Эммануил Евзерихин, Макс Альперт и Наум Грановский, Николай Ситников и Лев Портер, Юрий Белинский и Евгений Кассин, Виктор Будан и Валерий Генде-Роте, Николай Рахманов и Борис Кавашкин, Владимир Савостьянов и Валентин Мастюков, Владимир Мусаэльян и Семен Майстерман, Вячеслав Ун-Да-Син, Геннадий Хамельянин и многие другие. Репортеры ТАСС неоднократно становились победителями самых престижных международных и российских профессиональных премий - World Press Photo, Interpressphoto, Interphoto, Best of Russia, "Золотой глаз России", Союза журналистов России, а также лауреатами государственных наград и ведомственных премий.

Вход на выставку "Главные кадры" в "Манеже" будет свободным, а рассмотреть презентационные снимки можно уже сейчас на Тверском бульваре у штаб-квартиры ТАСС.