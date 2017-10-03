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Редкая гривистая волчица поселилась в Московском зоопарке

Общество
3 октября, 7:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Зоопарк будет участвовать в программах размножения и восстановления этого вида хищников, сообщила директор учреждения Светлана Акулова

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© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Гривистая волчица из Праги поселилась в Московском зоопарке. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, этого редкого хищника уже можно увидеть в вольере по соседству с лисами и красными волками.

"Мы взяли молодую самку гривистого волка и планируем в ближайшее время найти самца, с которым она могла бы составить пару и дать потомство. Московский зоопарк будет участвовать в программах размножения и восстановления популяции этого редкого вида хищников", - цитирует портал слова директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Сотрудники зоосада отмечают озорной характер и непоседливость полуторагодовалой волчицы.

Редкий вид волка обитает в центральной части Южной Америки. Зверь обладает ярко-рыжим окрасом шерсти на загривке, длина тела - около 125-130 см, а вес в среднем составляет около 20 кг. Живут гривистые волки 12-15 лет.

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