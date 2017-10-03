Гражданская оборона РФ получила свою почтовую марку с изображением спасателей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Гражданская оборона России получила свою почтовую марку, которая вышла в обращение во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"3 октября в почтовое обращение вышла марка, посвященная Гражданской обороне Российской Федерации, с изображением памятника спасателям и пожарным в Москве. Почтовая марка номиналом 27 рублей, выпущенная тиражом 225 тыс. экземпляров, поступит в отделения "Почты России", - сказал собеседник агентства, отметив, что в день выпуска ее можно погасить специальным штемпелем первого дня на Главпочтамте Москвы.

Гражданская оборона - это система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Войска Гражданской обороны сегодня представляют собой современные спасательные центры, а также организации, научно-исследовательские институты, учебные заведения, территориальные органы МЧС.