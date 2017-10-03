На ПМКФ покажут редкие плакаты из архивов ТАСС и Российской книжной палаты

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС и Российская книжная палата на предстоящем Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) представят выставку авторских плакатов из своих архивов.

"Совместную с Книжной палатой выставку ТАСС проводит впервые. Она, кстати, служит ярким примером синергии СМИ и культуры, - рассказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. - Наше агентство - создатель ярких образцов плакатного искусства ХХ века: сатирических плакатов "Окна РОСТА" (Российского телеграфного агентства - прим. ТАСС) и военно-патриотических плакатов "Окна ТАСС".

Михайлов напомнил, что в рамках этих проектов трудились легенды советского искусства. "Например Владимир Маяковский был ведущим автором "Окон сатиры РОСТА", он сочинил 90% текстов плакатов и треть из них сам же нарисовал, - отметил Михайлов. - За время существования проекта было выпущено около 2 тыс. сатирических плакатов, которые пользовались огромной популярностью".

"Окна ТАСС" продолжали традиции "Окон сатиры РОСТА" и выпускались в годы Великой Отечественной войны. "По силе эмоционального воздействия "Окна ТАСС" сравнивались в военные годы с песней "Священная война" Александрова и "Седьмой симфонией" Шостаковича. Участники форума получат возможность увидеть лучшие работы из этих двух легендарных проектов, созданные в ТАСС", - отметил генеральный директор агентства.

Создателями плакатов, которые покажут гостям форума, являлись Казимир Малевич, Кукрыниксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов). Слоганы и оригинальные стихотворные подписи к ним придумывали известные авторы - Демьян Бедный, Самуил Маршак, Василий Лебедев-Кумач и другие.

Санкт-Петербургский международный культурный форум ежегодно проходит с 2012 года. В этом году он пройдет с 16 по 18 ноября.