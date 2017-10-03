Объявлены пятеро победителей всероссийского конкурса "Учитель года"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Стали известны имена пятерки победителей конкурса "Учитель года России" - 2017. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале Минобрнауки.

"Победителями стали учитель истории и обществознания Илья Демаков (Санкт-Петербург), учитель русского языка и литературы Анастасия Мингачева (Ульяновская область), учитель математики Владимир Пономаренко (Самарская область), учитель биологии Иван Смирнов (Москва), учитель математики Алмаз Хамидуллин (Республика Татарстан)", - сообщили в Минобрнауки.

Заключительный этап конкурса, в ходе которого из пятерки будет выбран абсолютный победитель, пройдет 4 октября в Минобрнауки. Глава ведомства Ольга Васильева примет участие в "круглом столе образовательных политиков", обсудив с педагогами самые актуальные вопросы сферы образования.

Имя абсолютного победителя будет названо на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню учителя и торжественной церемонии награждения победителей всероссийского конкурса "Учитель года России" - 2017.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проходит уже в 28-й раз. Участие в главном профессиональном состязании педагогов страны принимают представители всех 85 субъектов РФ.

Финальные конкурсные испытания прошли в Сочи - на родине абсолютного победителя предыдущего года. В 2016 году им стал преподаватель русского языка и литературы Александр Шагалов из Краснодарского края.