Документальный проект "Наина Ельцина. История в любви" завоевал ТЭФИ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первым в номинации документальных фильмов премии ТЭФИ назван проект Саиды Медведевой и Андрея Колесникова "Наина Ельцина. История в любви" ("Россия 1").
Имена победителей престижной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории "Дневной эфир" назвали во вторник в Москве.
В номинации "Телевизионный проект о спорте" лучшим признан "Александр Карелин. Поединок с самим собой" (Матч ТВ). Победа в категории "Ведущий спортивной программы/ спортивный комментатор" присуждена Сергею Гимаеву посмертно. Лучшим дневным сериалом стал телепроект "Отель последней надежды" режиссера Петра Амелина, в основу проекта лег одноименный роман Татьяны Устиновой.
В номинации "Эфирный/неэфирный промоушн" победил проект "РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют". Художник Ложкин нарисовал для телеканала комичные анимационные заставки, которые привлекли внимание не только зрителей, но и разошлись по сети интернет.
В номинации "Журналистское расследование" победа у проекта "Слепые мулы" (РЕН ТВ).
ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий.
Наибольшее количество статуэток ТЭФИ имеет телеведущий Иван Ургант, получавший награду восемь раз. Среди телепередач рекорд принадлежит документальному циклу Первого канала "Гении и злодеи уходящей эпохи" (девять статуэток). Пять ТЭФИ на счету информационной программы НТВ "Сегодня", а также передач Первого канала "Что? Где? Когда?" и "Умницы и умники".