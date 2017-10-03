РЕН ТВ лидирует по числу проектов, получивших ТЭФИ в категории "Дневной эфир"

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. РЕН ТВ лидирует по числу вышедших на телеканале проектов, получивших ТЭФИ в категории "Дневной эфир". Первый этап церемонии награждения высшей российской телевизионной наградой прошел во вторник в театре "Россия".
В активе РЕН ТВ - три ценные награды, Первый канал, "ТВ Центр", НТВ и "Матч ТВ" получили по две статуэтки. Телеканалы "Россия 1", "Россия К" и "Пятница!" получили по одной ТЭФИ.
Второй этап награждений в категории "Вечерний прайм" начнется в 19:00 мск.
В самой престижной категории - "Вечерний прайм" - номинацию "Информационная программа" оспаривают "Сегодня", "Вести" и "Время".
Статуэтку ТЭФИ в номинации "Ведущий информационной программы" могут получить Елена Спиридонова ("Сегодня"), Андрей Кондрашов ("Вести") и Дмитрий Борисов ("Вечерние новости"). В тройке лучших развлекательных ток-шоу прайм-тайма - "Секрет на миллион", "Пусть говорят", "Откровенно" с Оксаной Байрак".
В номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма" в финал вышли - "Первая студия", "Красный проект" и "60 минут".
Лучшим ведущим развлекательной программы может быть назван Вадим Такменев ("Ты супер!"), Максим Галкин ("Лучше всех!"), дуэт Павла Воли и Гарика Харламова ("Comedy Club").
Среди телевизионных фильмов/сериалов лучшим из лучших могут быть признаны "Молодежка", "Оптимисты" или "Таинственная страсть".
В режиссерской номинации тройка лидеров представлена Григорием Константинопольским ("Пьяная фирма"), Николаем Булыгиным, Максимом Полинским ("Мажор-2") и Кареном Шахназаровым - ("Анна Каренина").
В категории "Лучший актер телевизионного фильма/ сериала" ТЭФИ может завоевать Михаил Ефремов ("Пьяная фирма"), Денис Никифоров ("Молодежка"), Евгений Цыганов - ("София"). Престижную теленаграду за звание "Лучшей актриса телевизионного фильма/сериала" оспаривают Марина Александрова ("Екатерина. Взлет"), Чулпан Хаматова ("Таинственная страсть") и Анна Банщикова ("Крылья").
ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий.
Наибольшее количество статуэток ТЭФИ имеет телеведущий Иван Ургант, получавший награду восемь раз. Среди телепередач рекорд принадлежит документальному циклу Первого канала "Гении и злодеи уходящей эпохи" (девять статуэток). Пять ТЭФИ на счету информационной программы НТВ "Сегодня", а также передач Первого канала "Что? Где? Когда?" и "Умницы и умники".
В 2017 году прием заявок на соискание премии завершился 31 мая, в общей сложности было подано рекордное число работ - 515.
Изначально предполагалось, что вручение ТЭФИ состоится 27 июня 2017 года, однако оно было перенесено из-за того, что некоторые члены расширенного состава жюри в ходе компьютерного голосования придерживались прошлогодней системы, выбирая одного номинанта вместо трех.