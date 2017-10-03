Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтруд запустит программу занятости на Северном Кавказе с упором на молодежь

Общество
3 октября, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Программа стартует в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Программа занятости на Северном Кавказе с упором на молодежь будет запущена в 2018 году. Об этом сообщил во вторник директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной акции "Всероссийская профдиагностика - 2017".

"Очень плотно работаем с регионами Северного Кавказа. У нас будет даже отдельная программа по содействию занятости в регионах Северного Кавказа, которая начинается в 2018 году. Там серьезное внимание будет уделено молодежи", - сказал Кирсанов, отметив, что ситуация на рынке труда в СКФО "непростая и неровная".

Глава департамента добавил, что на Ставрополье уже сейчас проходит популярная ярмарка вакансий, а в Махачкале открыт центр занятости населения для молодежи, который называется "Успех". "Опыт там (на Северном Кавказе - прим. ТАСС) есть разный, поэтому нельзя сказать, что там совсем плохо", - сказал Кирсанов.

"Регионы СКФО провели очень значительную активность в части регистрации (в акции "Всероссийская профдиагностика - 2017"). Будем надеяться, что результаты помогут ребятам в дальнейшем определиться [с работой]. То есть запрос на расширение возможностей, использования различных методик и профориентационных практик есть", - добавила руководитель программы по развитию системы ранней профориентации "Zaсобой" Наталья Алиева.

Акция "Всероссийская профдиагностика - 2017", которая позволит учащимся девятых - 11 классов определиться с будущей профессией, пройдет с 1 по 14 октября 2017 года во всех регионах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
"Моя должность - Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
3
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
4
Саакашвили просит политического убежища на Украине
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама