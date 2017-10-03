Минтруд запустит программу занятости на Северном Кавказе с упором на молодежь

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Программа занятости на Северном Кавказе с упором на молодежь будет запущена в 2018 году. Об этом сообщил во вторник директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной акции "Всероссийская профдиагностика - 2017".
"Очень плотно работаем с регионами Северного Кавказа. У нас будет даже отдельная программа по содействию занятости в регионах Северного Кавказа, которая начинается в 2018 году. Там серьезное внимание будет уделено молодежи", - сказал Кирсанов, отметив, что ситуация на рынке труда в СКФО "непростая и неровная".
Глава департамента добавил, что на Ставрополье уже сейчас проходит популярная ярмарка вакансий, а в Махачкале открыт центр занятости населения для молодежи, который называется "Успех". "Опыт там (на Северном Кавказе - прим. ТАСС) есть разный, поэтому нельзя сказать, что там совсем плохо", - сказал Кирсанов.
"Регионы СКФО провели очень значительную активность в части регистрации (в акции "Всероссийская профдиагностика - 2017"). Будем надеяться, что результаты помогут ребятам в дальнейшем определиться [с работой]. То есть запрос на расширение возможностей, использования различных методик и профориентационных практик есть", - добавила руководитель программы по развитию системы ранней профориентации "Zaсобой" Наталья Алиева.
Акция "Всероссийская профдиагностика - 2017", которая позволит учащимся девятых - 11 классов определиться с будущей профессией, пройдет с 1 по 14 октября 2017 года во всех регионах России.