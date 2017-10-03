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"Пятый канал" с трансляцией праздника "Алые паруса" завоевал премию ТЭФИ

Общество
3 октября, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

За главный приз также боролись "КВН 55 лет. Юбилейный выпуск" (Первый канал), "Новый год в прямом эфире на Красной площади" ("ТВ Центр"), сериал "София" ("Россия 1") и другие

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Пятый канал" получил главный приз премии ТЭФИ в номинации "Событие телевизионного сезона". Победителем признана трансляция праздника выпускников "Алые паруса".

"Событие позволяет выпускникам прощаться с детством ярко и красочно", - отметили создатели.

За главный приз также боролись "КВН 55 лет. Юбилейный выпуск" (Первый канал), "Новый год в прямом эфире на Красной площади" ("ТВ Центр"), сериал "София" ("Россия 1"), шоу "Ты супер!" и "Финал в Кремле" (НТВ).

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

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