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Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико бросил в толпу пару рулонов бумажных полотенец

Общество
3 октября, 23:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

Перед этим президент США раздал людям некоторое продовольствие

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, который во вторник отправился в Пуэрто-Рико для встречи с местными властями и жителями острова, сильно пострадавшего от урагана "Мария", бросил в толпу несколько рулонов бумажных полотенец. Видеозаписи с места событий распространили американские телеканалы.

После того, как представители местных властей провели для него и первой леди Меланьи Трамп брифинг о ситуации с ликвидацией последствий стихии, глава государства также встретился с местными жителями, долгое время остававшимися без электроэнергии и питьевой воды. Во время этого мероприятия он раздал людям некоторое продовольствие, а затем бросил в толпу несколько рулонов бумажных полотенец.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный Пуэрто-Рико ураганом "Мария", может составить до $95 млрд. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, и в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев.

Кроме того, возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. На Пуэрто-Рико перебросили в том числе более 70 военных медиков и восемь вертолетов Blackhawk 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США из штата Кентукки.

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