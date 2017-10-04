Поклоннику Мадонны присудили компенсацию в $455 тыс. за грубость полиции Нью-Йорка

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Поклоннику Мадонны присудили компенсацию в $455 тыс. за грубость полиции Нью-ЙоркаОбщество 4 октября, 4:18
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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Поклонник певицы Мадонны получит компенсацию в размере $455 тыс. за грубое обращение с ним полиции при задержании около дома певицы семь лет назад. Такое решение приняло во вторник жюри присяжных в Верховном суде Манхэттена, рассматривавшее исковую жалобу 66-летнего Роберта Линхарта.
Как сообщила адвокат потерпевшего Лори Лефковитц, ее клиент "очень доволен исходом разбирательства и ощущает себя реабилитированным". Правовой департамент мэрии Нью-Йорка оставил за собой право оспорить решение жюри присяжных. "Мы считаем, что офицеры полиции применили силу в адекватной обстоятельствам степени, однако жюри не согласилось с нашими доводами. Мы разочарованы вердиктом и рассматриваем различные варианты дальнейших действий", - уточнили в департаменте.
В сентябре 2010 года Линхарт устроил пикет напротив дома в Нью-Йорке, где жила Мадонна. Поклонник установил на тротуаре плакаты с надписями "Мадонна, встреться со мной" и "Вселенная свела нас вместе". Певица вызвала полицию.
Стражи порядка, по словам Линхарта, обошлись с ним жестко, надев на него наручники и избив в служебной машине по дороге в участок. Его повторная попытка добиться взаимности от певицы завершилась аналогично.
Линхарт обещает оставить в покое Мадонну и переехать в Грецию. Бывший пожарный намерен расплатиться с адвокатами, погасить ипотечный кредит и раздать долги родственникам. На оставшиеся от компенсации деньги он хочет купить внедорожник.