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Мобильное приложение для школьных дневников появится в Приморье в декабре

Общество
4 октября, 6:50 UTC+3

В приложении будет доступна информация об изменениях в учебном расписании, новых оценках, домашнем задании, а также уведомления о жизни класса и школы

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ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Приморья разрабатывают мобильное приложение для школьных дневников, с помощью которого можно будет узнать об успеваемости ребенка и расписании уроков на неделю, ожидается, что оно будет готово к эксплуатации в декабре 2017 года, сообщает пресс-служба администрации края.

"Программа будет готова к эксплуатации в декабре 2017 года. В приложении можно будет настроить уведомления об изменениях в учебном расписании, новых оценках, домашнем задании, а также уведомления о жизни класса и школы - об отмене уроков, родительском собрании, проведении олимпиад по предметам. В сервисе также можно будет настроить систему напоминаний", - говорится в сообщении.

Приложение разрабатывают в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, планируется, что оно будет работать на платформах iOS и Android, а все сервисы будут доступны при наличии подключения мобильного устройства к сети интернет.

Сейчас в регионе работает сайт "Электронная школа", который ежедневно посещают более 70 тыс. пользователей - и учителя, и ученики, и их родители.

"С помощью портала приморцы оперативно узнают об успеваемости своих детей, конкурсах и новостях в сфере образования. Кроме того, зарегистрировать личный кабинет могут и родители будущих школьников. На сайте для них есть много полезной информации - список всех школ Приморья с краткими характеристиками и указанием их веб-сайтов", - говорится в сообщении.

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