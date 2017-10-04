Около 90 общественников, ученых, артистов и спортсменов Северной Осетии поедут на ВФМС

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Около 90 общественников, ученых, предпринимателей, артистов, художников и спортсменов войдут в состав делегации Северной Осетии на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи, сообщил ТАСС в среду заместитель председателя республиканского комитета по делам молодежи Марат Цагараев.

"Всего 87 человек вместе с группой ребят, которые будут обеспечивать экспозицию. Это победители конкурсов республиканского и федерального уровня, в том числе фестиваля "Студенческая весна", члены совета молодых ученых при главе республики, есть группа молодых спортсменов, имеющих достижения на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, есть молодые предприниматели, которые выиграли несколько грантов и уже успешно внедряют свои идеи в жизнь, есть молодые таланты: художники, певцы, несколько танцовщиков хорошего уровня. Есть и общественники: молодые парламентарии, представители СМИ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что членов делегации подбирали "очень скурпулезно", конкурс на участие в фестивале был большим.

Для экспозиции Северная Осетия "готовит сюрприз". Стенд республики будет рассказывать о культуре и истории региона. На выставке будут представлены работы молодых художников, группа молодых людей будет в национальных костюмах, для остальных специально была разработана форма, в дизайне которой использованы национальные мотивы.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.