Голодец: российские вузы представлены в 59 из 111 предметных мировых рейтингов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские вузы присутствуют в 59 из 111 ведущих предметных глобальных рейтингов. Об этом в среду сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании ассоциации "Глобальные университеты" в НИУ "Высшая школа экономики".

"Всего российские вузы сейчас представлены в 59 предметах и отраслях из 111 существующих предметных мировых рейтингов. Вузы из числа участвующих в программе "5-100" (госпроект по повышению конкурентоспособности российских вузов в мире) - в 42", - сказала Голодец.

Она добавила, что через три года после старта проекта в топ-100 всех ведущих предметных рейтингов вошли пять участников проекта "5-100" - это Новосибирский государственный университет, МФТИ, МИФИ, ВШЭ, ИТМО. "Мне приятно, что мы смогли продвинуться даже по тем областям, где у нас был некий пессимизм. Сегодня мы говорим, что мы заняли отличные позиции по экономике, социологии, политике, международным отношениям", - отметила вице-премьер.

Программа "5-100" предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов - Times Higher Education /THE/, Quacquarelli Symonds /QS/ или The Academic Ranking of World Universities /ARWU/.