Васильева предложила поддерживать только шесть вузов из проекта "5-100"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила оставшиеся государственные средства в размере 29 млрд рублей, выделенные на проект "5-100" до 2020 года, распределить между шестью вузами. Об этом она заявила в среду на заседании ассоциации "Глобальные университеты" в НИУ "Высшая школа экономики".

На заседании глава Минобрнауки представила таблицу, из которой следует, что только шесть участников "5-100" смогли за три года проекта войти в топ-100 мировых предметных рейтингов. Это Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", НИУ "Высшая школа экономики", Университет ИТМО, Новосибирский государственный университет.

"Мне хочется задать вопрос всем, какой результат мы сделаем после анализа этой таблицы. Я думаю, вы со мной согласитесь, что результат простой: надо оставить эффективные вузы, не более шести, оставшиеся деньги вкладывать в развитие этих вузов, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в пятерку, о которой нас просил президент. Все остальные вузы отчитаются о своей работе и потраченных деньгах", - сказала министр.

Она подчеркнула, что это ее предложение. "Ничего другого я предложить не могу. Потому что если мы сосредоточим ситуацию на шести вузах, больше не надо, и не вложим туда оставшихся денег, почти 30 млрд рублей, никакого решения задачи президента не будет. И не надо друг другу лукавить", - отметила Васильева.

В свою очередь вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец не согласилась с министром. "Я предлагаю сейчас не обсуждать вопрос системы финансирования, потому что это не вопрос собрания, и коллеги собрались не для того, чтобы обсуждать правительственный проект о поддержке финансирования. Есть специальная комиссия, которая оценивает все эти результаты и рекомендует, кого финансировать, кого нет, поэтому я предлагаю сейчас перейти к общей повестке дня и ее обсуждать", - заключила Голодец.

Программа "5-100" предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов - Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU). За три года на проект было выделено 50 млрд рублей. До 2020 года будет израсходовано еще 29 млрд рублей.