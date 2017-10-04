Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильева предложила поддерживать только шесть вузов из проекта "5-100"

Общество
4 октября, 15:53 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По мнению главы Минобрнауки, это позволит учебным заведениям к 2020 году войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила оставшиеся государственные средства в размере 29 млрд рублей, выделенные на проект "5-100" до 2020 года, распределить между шестью вузами. Об этом она заявила в среду на заседании ассоциации "Глобальные университеты" в НИУ "Высшая школа экономики".

На заседании глава Минобрнауки представила таблицу, из которой следует, что только шесть участников "5-100" смогли за три года проекта войти в топ-100 мировых предметных рейтингов. Это Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", НИУ "Высшая школа экономики", Университет ИТМО, Новосибирский государственный университет.

"Мне хочется задать вопрос всем, какой результат мы сделаем после анализа этой таблицы. Я думаю, вы со мной согласитесь, что результат простой: надо оставить эффективные вузы, не более шести, оставшиеся деньги вкладывать в развитие этих вузов, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в пятерку, о которой нас просил президент. Все остальные вузы отчитаются о своей работе и потраченных деньгах", - сказала министр.

Она подчеркнула, что это ее предложение. "Ничего другого я предложить не могу. Потому что если мы сосредоточим ситуацию на шести вузах, больше не надо, и не вложим туда оставшихся денег, почти 30 млрд рублей, никакого решения задачи президента не будет. И не надо друг другу лукавить", - отметила Васильева.

В свою очередь вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец не согласилась с министром. "Я предлагаю сейчас не обсуждать вопрос системы финансирования, потому что это не вопрос собрания, и коллеги собрались не для того, чтобы обсуждать правительственный проект о поддержке финансирования. Есть специальная комиссия, которая оценивает все эти результаты и рекомендует, кого финансировать, кого нет, поэтому я предлагаю сейчас перейти к общей повестке дня и ее обсуждать", - заключила Голодец.

Программа "5-100" предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов - Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU). За три года на проект было выделено 50 млрд рублей. До 2020 года будет израсходовано еще 29 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Васильева, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
4
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
5
Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
Темы дня
Новости партнеров
Реклама