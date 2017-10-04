Карнавал в первый день ВФМС откроют реконструкцией парадов фестивалей 1957 и 1985 годов

В России пройдет конкурс школьных интернет-проектовСоциальная ответственность 4 октября, 17:41
КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 310 тысяч рублей по итогам матча 1/16 финала Кубка РоссииСпорт 4 октября, 17:38
Экологическая конференция в формате дебатов прошла в МосквеСоциальная ответственность 4 октября, 17:37
«Швабе» вошел в топ-200 крупнейших экспортеров РоссииНовости партнеров 4 октября, 17:34
Полиция проверяет информацию о продаже биткоинов около универмага в ОбнинскеПроисшествия 4 октября, 17:27
Тарпищев: трагедии в поражении Шараповой от Халеп нетСпорт 4 октября, 17:26
"Газпром" считает возможным улучшение отношений с УкраинойЭкономика и бизнес 4 октября, 17:23
Генсек ФИФА Самура посетит Всемирный фестиваль молодежи и студентовСпорт 4 октября, 17:16
Фурсенко: все стадионы РФПЛ должны быть в равных условиях в вопросе видеоповторовСпорт 4 октября, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Участники карнавального шествия, посвященного открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), представят реконструкцию элементов парадов фестивалей 1957 и 1985 годов, проходивших в Москве, а также познакомят зрителей с фестивальными символами разных стран. Об этом сообщила в среду руководитель дирекции по подготовке и проведению ВФМС-2017 Ксения Разуваева на пресс-конференции в ТАСС.
"Открываться оно [шествие] будет нашими иностранными делегатами, которые представят реконструкции парадов фестиваля молодежи и студентов в 1957 и в 1985 годах, которые проходили в Москве. Мы сможем вспомнить историю", - сказала она, отметив, что восьмикилометровый маршрут карнавального шествия, которое откроет ВФМС 14 октября, будет проходить от Васильевского спуска до стадиона "Лужники". Далее, по ее словам, будут следовать платформы, посвященные карнавалам в разных странах, например, бразильскому карнавалу или голландскому фестивалю тюльпанов.
Кроме того, Разуваева добавила, что в шествии "примет участие более 30 тыс. студентов и порядка 450 иностранных делегатов, в числе которых министры по молодежной политике из разных стран мира и представители делегаций всех стран- участниц". "Мы рассчитываем, что это станет полноценным ярким праздником и для студентов, и для жителей города, плюс поделимся этим и со всей страной, потому что будут организованы трансляции", - заключила Разуваева.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.