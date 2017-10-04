Карнавал в первый день ВФМС откроют реконструкцией парадов фестивалей 1957 и 1985 годов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Участники карнавального шествия, посвященного открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), представят реконструкцию элементов парадов фестивалей 1957 и 1985 годов, проходивших в Москве, а также познакомят зрителей с фестивальными символами разных стран. Об этом сообщила в среду руководитель дирекции по подготовке и проведению ВФМС-2017 Ксения Разуваева на пресс-конференции в ТАСС.

"Открываться оно [шествие] будет нашими иностранными делегатами, которые представят реконструкции парадов фестиваля молодежи и студентов в 1957 и в 1985 годах, которые проходили в Москве. Мы сможем вспомнить историю", - сказала она, отметив, что восьмикилометровый маршрут карнавального шествия, которое откроет ВФМС 14 октября, будет проходить от Васильевского спуска до стадиона "Лужники". Далее, по ее словам, будут следовать платформы, посвященные карнавалам в разных странах, например, бразильскому карнавалу или голландскому фестивалю тюльпанов.

Кроме того, Разуваева добавила, что в шествии "примет участие более 30 тыс. студентов и порядка 450 иностранных делегатов, в числе которых министры по молодежной политике из разных стран мира и представители делегаций всех стран- участниц". "Мы рассчитываем, что это станет полноценным ярким праздником и для студентов, и для жителей города, плюс поделимся этим и со всей страной, потому что будут организованы трансляции", - заключила Разуваева.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.