Представители 28 стран приедут в Севастополь в рамках Всемирного фестиваля молодежи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Иностранцы из 28 стран мира, в том числе Великобритании, США и Канады, посетят Севастополь в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель Дирекции по подготовке и проведению ВФМС-2017 Ксения Разуваева.

"Также среди регионов региональной программы отдельно стоит отметить Севастополь, который вызывал самый большой интерес. Хочу сказать, что очень широкая география участников - это 50 человек из 28 стран, в том числе стран Западной Европы и Северной Америки: Германия, Великобритания, Франция, Ирландия, Канада и США - это те, кто посетят Севастополь", - сказала она.

Разуваева напомнила, что региональная программа проходит впервые в истории фестивального движения, в программе примут участие 15 субъектов РФ. По ее словам, в региональной программе также примут участие представители порядка 140 стран, при этом самые большие делегации будут от Молдовы, Боснии и Герцеговины, Польши, Индонезии, Пакистана, Сербии и Германии.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.