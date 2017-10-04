Фонд Кадырова выделит около 50 млн рублей помощи беженцам из Мьянмы

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова выделит около 50 млн рублей для оказания гуманитарной помощи беженцам из Мьянмы, которые находятся в лагерях Бангладеш. Об этом сообщил в среду ТАСС сенатор от Чечни Зияд Сабсаби.

"Фонд им. Ахмата Кадырова окажет гуманитарную помощь беженцам в Бангладеш из Мьянмы на сумму около 50 млн рублей, или 800 тыс. долларов до конца 2017 года. Беженцев более 550 тыс. человек, но фонд будет помогать только трем лагерям, в которых находятся 100 тыс. человек. Мы покупаем им палатки, пластмассовые коврики, а также продукты питания - сахар, рис, чечевицу, а еще предметы личной гигиены", - сказал он.

Сабсаби пояснил, что все это будет закупаться на месте в городе Кокс-Базар и два раза в неделю раздаваться добровольцами. "Мы только вчера получили устное разрешение на оказание гуманитарной помощи, мы ждали разрешения правительства Бангладеш три недели, чтобы начать нашу работу. Вторая очередь гуманитарной помощи будет оказана уже в 2018 году", - отметил он.

Представители этнического меньшинства - мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн на территории Мьянмы. Власти страны считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация в Ракхайне резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни свыше 400 человек, более 520 тыс. бежали в соседний Бангладеш.